Azione, Calenda a Draghi “La sfida è rendere popolari le scelte giuste” (Di domenica 20 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo uno dei partiti con la miglior classe dirigente di sempre in questo Paese. Non c’è persona che rispetto più di Mario Draghi, ma c’è una cosa che mi è dispiaciuta: quando gli hanno chiesto di voler far politica e lui ha risposto di non pensarci proprio. Se non sconfiggiamo il problema di sentire che la politica è un posto dove non si può stare se non sei una persona per bene, questo Paese è destinato al declino assoluto”. Così Carlo Calenda, eletto segretario di Azione, al termine del congresso nazionale che si è svolto a Roma. “Lo dico con affetto a Draghi – prosegue Calenda -: oggi la sfida vera in Italia non è prendere decisioni impopolari ma far diventare popolari le scelte ... Leggi su ildenaro (Di domenica 20 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo uno dei partiti con la miglior classe dirigente di sempre in questo Paese. Non c’è persona che rispetto più di Mario, ma c’è una cosa che mi è dispiaciuta: quando gli hanno chiesto di voler far politica e lui ha risposto di non pensarci proprio. Se non sconfiggiamo il problema di sentire che la politica è un posto dove non si può stare se non sei una persona per bene, questo Paese è destinato al declino assoluto”. Così Carlo, eletto segretario di, al termine del congresso nazionale che si è svolto a Roma. “Lo dico con affetto a– prosegue-: oggi lavera in Italia non è pdecisioni imma far diventarele...

