Avellino | De Mita cade in casa e si rompe il femore | operato d' urgenza

Ciriaco De Mita è stato operato d'urgenza dopo essersi fratturato il femore per una caduta nella sua abitazione di Nusco (Avellino). L'ex presidente del Consiglio e leader della Dc, 94 anni,

