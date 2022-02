Allerta meteo nel Regno Unito, arriva la tempesta Franklin: previsti forte vento e alluvioni (Di domenica 20 febbraio 2022) Ancora maltempo sul Regno Unito . Dopo che la violenta Eunice, che ha lasciato 1,4 milioni di case senza elettricità, ora è previsto l'arrivo della tempesta Franklin . Ad affermalo è il Met Office che ... Leggi su leggo (Di domenica 20 febbraio 2022) Ancora maltempo sul. Dopo che la violenta Eunice, che ha lasciato 1,4 milioni di case senza elettricità, ora è previsto l'arrivo della. Ad affermalo è il Met Office che ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Vento record sull'isola di Wight nel pieno della tempesta Eunice. Il Met Office britannico ha rilevato una raffica… - SkyTG24 : Maltempo in #Campania, allerta meteo per vento forte e mare agitato - Agenzia_Ansa : Allerta meteo in Gran Bretagna, la tempesta Eunice minaccia anche Londra #ANSA - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Allerta meteo nel Regno Unito, arriva la tempesta Franklin: previsti forte vento e alluvioni - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Maltempo nel #Lazio, domani allerta gialla per vento -