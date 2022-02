Xavi: «Col Napoli grande partita, non abbiamo concretizzato. Giovedì avremo Depay e Araujo» (Di sabato 19 febbraio 2022) Domani il suo Barcellona affronta il Valencia e quindi Xavi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita. Al tecnico spagnolo è stato anche chiesto ancora un parere rispetto alla partita di Giovedì «Ogni partita è una finale per noi, dobbiamo finire nelle prime quattro. La verità è che con il Napoli abbiamo giocato una grande partita ma non abbiamo concretizzato tante occasioni. Domani dobbiamo necessariamente migliorare in questo, ci proveremo. Lo faremo sapendo che il Valencia è una grande squadra e ancor di più in casa» L’allenatore del Barça ha fatto anche il punto sugli infortunati: Araujo potrebbe tornare a disposizione già domani, dipende ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 febbraio 2022) Domani il suo Barcellona affronta il Valencia e quindiè intervenuto in conferenza stampa per presentare la. Al tecnico spagnolo è stato anche chiesto ancora un parere rispetto alladi«Ogniè una finale per noi, dobbiamo finire nelle prime quattro. La verità è che con ilgiocato unama nontante occasioni. Domani dobbiamo necessariamente migliorare in questo, ci proveremo. Lo faremo sapendo che il Valencia è unasquadra e ancor di più in casa» L’allenatore del Barça ha fatto anche il punto sugli infortunati:potrebbe tornare a disposizione già domani, dipende ...

