Uccise l' ex compagno di scuola a coltellate | perizia psichiatrica super partes per Rossetti

Ultime Notizie dalla rete : Uccise compagno

ANCONA - Una perizia super partes per scandagliare la mente di Mattia Rossetti , il 27enne anconetano accusato di aver ucciso a coltellate, la mattina dell'8 dicembre 2020, l'exdi scuola Michele Martedì. A stabilirlo è stata ieri la Corte d'Assise , davanti alla quale l'imputato deve rispondere di omicidio volontario pluriaggravato. APPROFONDIMENTI IL GESTO Una ...... reagirono ai malviventi provocando una sparatoria nella quale rimaserodue persone, un cliente ed uno dei rapinatori, il 34enne Orazio Daidone . Morte Sara Lemlem Ahmed/ Il"lite non ...Accolta, dunque, la richiesta del difensore Francesco Linguiti. All’istanza di poter eseguire la perizia si erano opposti sia il pm Irene Bilotta che l’avvocato Alessandro Scaloni, che assiste i ...di Marina Verdenelli Un’altra perizia psichiatrica su Mattia Rossetti, il 27enne che due anni fa uccise a coltellate l’amico, ex compagno di scuola, Michele Martedì, al Pinocchio. E’ stata chiesta ...