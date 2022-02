Tottenham, ancora in stallo il rinnovo di Kane: le ultime (Di sabato 19 febbraio 2022) Il futuro di Harry Kane al Tottenham è in bilico: l’attaccante inglese ancora non ha voluto parlare del rinnovo con la società Il futuro di Kane potrebbe essere lontano dal Tottenham e, forse, anche dall’Inghilterra. L’attaccante non ha ancora trattato il rinnovo con gli Spurs. Secondo quanto riportato da London Evening Standard, l’attaccante starebbe prendendo tempo per parlare con Paratici del prolungamento di contratto. Deciderà a fine stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Il futuro di Harryalè in bilico: l’attaccante inglesenon ha voluto parlare delcon la società Il futuro dipotrebbe essere lontano dale, forse, anche dall’Inghilterra. L’attaccante non hatrattato ilcon gli Spurs. Secondo quanto riportato da London Evening Standard, l’attaccante starebbe prendendo tempo per parlare con Paratici del prolungamento di contratto. Deciderà a fine stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

lucacohen : Dichiarazioni reali 'Abbiamo venduto 4 giocatori e presi due, numericamente POTRESTI ESSEERTI indebolito' 'benta e… - boccia921 : @Juve1897_net @paintitblack01 @ilciccio67 @Gix74 @FabDellaValle Rimpiangere ancora Conte nel 2022 è non ridicolo m… - kawaranaidesu : RT @marifcinter: #Conte: 'Questo Tottenham come la mia prima Inter? Difficile fare paragoni ma quando prendi una squadra che non vince da t… - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: #Conte: 'Questo Tottenham come la mia prima Inter? Difficile fare paragoni ma quando prendi una squadra che non vince da t… - ParmeshSriv : RT @marifcinter: #Conte: 'Questo Tottenham come la mia prima Inter? Difficile fare paragoni ma quando prendi una squadra che non vince da t… -