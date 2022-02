Roma-Verona 2-2, i baby salvano i giallorossi (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Pareggio per 2-2 tra Roma e Verona nell’anticipo della 26/a giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico. Al doppio vantaggio degli scaligeri con Barak al 5? e Tameze al 20? replicano due ‘primavera’ giallorossi da poco entrati in campo: il 18enne Volpato al 65? e il 19enne Bove all’84’. Nel recupero espulso l’allenatore dei padroni di casa Mourinho. In classifica i capitolini sono settimi con 41 punti, gli scaligeri noni a quota 37. LA PARTITA – Senza dieci giocatori tra Covid, squalifiche e infortuni, ultimo quello di Zaniolo che è andato in tribuna per precauzione, Mourinho alza Maitland-Niles sulla linea del centrocampo e conferma Afena-Gyan accanto ad Abraham in attacco. A partire meglio però sono gli ospiti, che al 5? sono già in vantaggio: schema su punizione che libera Faraoni, il suo traversone viene ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Pareggio per 2-2 tranell’anticipo della 26/a giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico. Al doppio vantaggio degli scaligeri con Barak al 5? e Tameze al 20? replicano due ‘primavera’da poco entrati in campo: il 18enne Volpato al 65? e il 19enne Bove all’84’. Nel recupero espulso l’allenatore dei padroni di casa Mourinho. In classifica i capitolini sono settimi con 41 punti, gli scaligeri noni a quota 37. LA PARTITA – Senza dieci giocatori tra Covid, squalifiche e infortuni, ultimo quello di Zaniolo che è andato in tribuna per precauzione, Mourinho alza Maitland-Niles sulla linea del centrocampo e conferma Afena-Gyan accanto ad Abraham in attacco. A partire meglio però sono gli ospiti, che al 5? sono già in vantaggio: schema su punizione che libera Faraoni, il suo traversone viene ...

