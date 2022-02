Palets bretons | biscottini golosi | facili e imperdibili!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 19 febbraio 2022) Lesono biscotti sabbiosi o come li definiscono da quelle parti, sablé: si sciolgono in bocca, regalando note di puratà alle papille gustative. Friabili, leggeri e delicati, vi trasporteranno in un viaggio immaginifico in Bretagna, tra alte scogliere, voli di gabbiani, case rurali di pescatori di ostriche, guglie bianche e gotiche, chiese identificative di una religione vissuta con fede. Semplici e genuini, questi dolcetti prevedono come ingrediente principali proprio il burro salato tipico di quella regione, ma alle nostre latitudini non è di facile reperibilità: rimediate optando per un burro di qualità, a cui aggiungerete un cucchiaino di sale. Per ottenere dei dischi perfetti, il nostro suggerimento è quello di cuocerli negli stampini dei muffin. In questo modo non si spanderanno perdendo la forma. Croccanti e ...