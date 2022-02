Myung-Whun Chung e Leonidas Kavakos infiammano il pubblico di Santa Cecilia

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Grande successo all’Auditorium Parco della Musica, ieri sera (replica oggi alle 18), per il concerto che ha visto il maestro coreanosul podio e il violinista grecosolista, nell’ambito della stagione sinfonica dell’Accademia Nazionale di. In programma il concerto per violino in Mi minore op. 64 di Felix Mendelssohn e la Sesta sinfonia in La maggiore di Anton Bruckner, due pagine molto impegnative sia per il solista che per l’orchestra. La sala purtroppo non era gremita, come avrebbe meritato la qualità dei brani e la prestazione di direttore, violinista e orchestra, ma i presenti si sono fatti sentire con lunghi e scroscianti applausi, sia dopo il concerto di Mendelssohn, sia alla fine della lunga e ...