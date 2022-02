Moto2 e Moto3 scendono in pista a Portimao (Di sabato 19 febbraio 2022) Il motomondiale sta per cominciare anche per le classi minori che si stanno preparando al fatidico 6 marzo. per gli ultimi test pre stagionali. Cosa ci si aspetta? Yamaha Racing si ritira dalla Dakar Moto2 e Moto3 scendono sul circuito di Portimao: quali sono le aspettative? Già solo osservando i tempi totalizzati dai vari piloti ai test di Jerez in Spagna, è possibile dedurre che quello del 2022 sarà un motomondiale entusiasmante per Moto2 e Moto3. I corridori infatti si sono dati “battaglia” in pista cercando di portare a casa il miglior cronometro. In particolare è bene tenere d’occhio il rookie Pedro Acosta del Team KTM Ajo ma anche il suo “rivale”, il giapponese Ai Ogura. La Moto3 invece ha l’attenzione focalizzata su Ana Carrasco ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 19 febbraio 2022) Il motomondiale sta per cominciare anche per le classi minori che si stanno preparando al fatidico 6 marzo. per gli ultimi test pre stagionali. Cosa ci si aspetta? Yamaha Racing si ritira dalla Dakarsul circuito di: quali sono le aspettative? Già solo osservando i tempi totalizzati dai vari piloti ai test di Jerez in Spagna, è possibile dedurre che quello del 2022 sarà un motomondiale entusiasmante per. I corridori infatti si sono dati “battaglia” incercando di portare a casa il miglior cronometro. In particolare è bene tenere d’occhio il rookie Pedro Acosta del Team KTM Ajo ma anche il suo “rivale”, il giapponese Ai Ogura. Lainvece ha l’attenzione focalizzata su Ana Carrasco ...

