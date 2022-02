LIVE Svezia-Gran Bretagna curling, Finale Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Edin in controllo, 3-2 dopo quattro end (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.58 Adesso sarà però la Svezia ad avere l’ultimo tiro del quinto end. Al termine di questa mano ci sarà una breve pausa. 8.56 Che rischio!!! Molto corto il draw di Mouat, ma l’azione di sweeping dei suoi compagni è decisiva per prendere il punto di un’incollatura! 3-2 Svezia dopo quattro mani. 8.54 Situazione molto complessa per Mouat, costretto ad un draw con l’ultimo tiro per prendere un solo punto. 8.51 STREPITOSO Edin!!! Spazza via una stone britannica e prende il punto provvisorio, nascondendosi dietro alla guardia e all’altra stone avversaria. 8.49 Entrano in gioco gli skip per gli ultimi due tiri della quarta mano. Gran Bretagna che può provare a fare due punti, Edin ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.58 Adesso sarà però laad avere l’ultimo tiro del quinto end. Al termine di questa mano ci sarà una breve pausa. 8.56 Che rischio!!! Molto corto il draw di Mouat, ma l’azione di sweeping dei suoi compagni è decisiva per prendere il punto di un’incollatura! 3-2mani. 8.54 Situazione molto complessa per Mouat, costretto ad un draw con l’ultimo tiro per prendere un solo punto. 8.51 STREPITOSO!!! Spazza via una stone britannica e prende il punto provvisorio, nascondendosi dietro alla guardia e all’altra stone avversaria. 8.49 Entrano in gioco gli skip per gli ultimi due tiri della quarta mano.che può provare a fare due punti,...

zazoomblog : LIVE Svezia-Gran Bretagna curling Finale Olimpiadi 2022 in DIRETTA: 2-1 per Edin dopo due mani - #Svezia-Gran… - zazoomblog : LIVE Svezia-Gran Bretagna curling Finale Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Edin sfida Mouat per il titolo - #Svezia-Gran… - paoloigna1 : In #Svezia continuano a calare i numeri sia dei contagi sia dei ricoveri (anche quelli in terapia intensiva)… - Nerys__ : #Beijing2022 #Curling Semifinale torneo femminile ??LIVE ????Svezia 11 ????Gran Bretagna 12 La GB in finale con il G… - Nerys__ : #Beijing2022 #Curling Semifinale torneo femminile ??LIVE ????Svezia 11 ????Gran Bretagna 11 Si va all’extra end Che bat… -