LIVE Berrettini-Alcaraz 2-6 6-2, ATP Rio 2022 in DIRETTA: il romano vince il secondo set e trascina tutto al terzo! (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.22 Ha cambiato marcia Berrettini che sta servendo meglio: solo un punto perso con la prima e 4/7 con la seconda. Aumentano nettamente i gratuiti dello spagnolo che ne ha commessi 10 nel secondo parziale contro i soli 4 del primo. 6-2 secondo SET Berrettini! CHIUDE CON LO SMASH UN SET SPLENDIDO L’AZZURRO! Si va al terzo! 40-15 Che difesa con il dritto di Berrettini! Nervosissimo Alcaraz! Due set point Berrettini! 30-15 Prima esterna e dritto in campo aperto! Perfetto Berrettini. 15-15 Brutto errore con il rovescio in avanzamento da parte di Berrettini. 15-0 Arriva il primo ace di Berrettini nel match! 5-2 DOPPIO BREAK ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.22 Ha cambiato marciache sta servendo meglio: solo un punto perso con la prima e 4/7 con la seconda. Aumentano nettamente i gratuiti dello spagnolo che ne ha commessi 10 nelparziale contro i soli 4 del primo. 6-2SET! CHIUDE CON LO SMASH UN SET SPLENDIDO L’AZZURRO! Si va al40-15 Che difesa con il dritto di! Nervosissimo! Due set point! 30-15 Prima esterna e dritto in campo aperto! Perfetto. 15-15 Brutto errore con il rovescio in avanzamento da parte di. 15-0 Arriva il primo ace dinel match! 5-2 DOPPIO BREAK ...

