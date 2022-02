Lazio, Sarri pensa già alla prossima stagione: due richieste per l’estate (Di sabato 19 febbraio 2022) L’allenatore della Lazio Sarri pensa già alla prossima stagione e avrebbe fatto due richiesta specifiche sul mercato Gli ultimi tre mesi di stagione della Lazio serviranno non solo a cercare di fare il meglio possibile sia in campionato che in Europa League ma anche (e forse soprattutto) a pianificare al meglio il prossimo mercato estivo. Ne è convinto Il Messaggero, che nell’edizione odierna riporta quelli che sono i due principali obiettivi di Sarri per la prossima estate e fatti già presenti alla società: Vecino ed Emerson Palmieri. Il primo è in scadenza di contratto con l’Inter e per questo il calciatore potrebbe essere già essere bloccato nelle prossime settimane; più difficile arrivare al ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) L’allenatore dellagiàe avrebbe fatto due richiesta specifiche sul mercato Gli ultimi tre mesi didellaserviranno non solo a cercare di fare il meglio possibile sia in campionato che in Europa League ma anche (e forse soprattutto) a pianificare al meglio il prossimo mercato estivo. Ne è convinto Il Messaggero, che nell’edizione odierna riporta quelli che sono i due principali obiettivi diper laestate e fatti già presentisocietà: Vecino ed Emerson Palmieri. Il primo è in scadenza di contratto con l’Inter e per questo il calciatore potrebbe essere già essere bloccato nelle prossime settimane; più difficile arrivare al ...

