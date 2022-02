La bellezza di Zendaya e Tom Holland con le magliette di coppia abbinate (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo aver trascorso alcuni giorni in Italia per promuovere il suo ultimo film intitolato Uncharted, Tom Holland è tornato a New York, dove ha finalmente potuto riabbracciare la fidanzata Zendaya. L’amore fra i due attori è scoppiato sul set del terzo capitolo di Spiderman, Spider-man: No Way Home. La prima apparizione ufficiale come coppia è avvenuta a dicembre 2021, quando hanno sfilato su un lungo red carpet, proprio durante il photocall del film. I due 25enni hanno deciso di concedersi qualche momento di pausa dal lavoro, trascorrendo una giornata insieme nella grande mela il 17 febbraio 2022. Prima hanno fatto shopping da Bulgari e in seguito si sono recati al Madison Square Garden con il fratello minore di Holland e l’amica e collega di Euphoria Hunter Schafer, per assistere alla partita di ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo aver trascorso alcuni giorni in Italia per promuovere il suo ultimo film intitolato Uncharted, Tomè tornato a New York, dove ha finalmente potuto riabbracciare la fidanzata. L’amore fra i due attori è sto sul set del terzo capitolo di Spiderman, Spider-man: No Way Home. La prima apparizione ufficiale comeè avvenuta a dicembre 2021, quando hanno sfilato su un lungo red carpet, proprio durante il photocall del film. I due 25enni hanno deciso di concedersi qualche momento di pausa dal lavoro, trascorrendo una giornata insieme nella grande mela il 17 febbraio 2022. Prima hanno fatto shopping da Bulgari e in seguito si sono recati al Madison Square Garden con il fratello minore die l’amica e collega di Euphoria Hunter Schafer, per assistere alla partita di ...

