Juventus, dramma infortuni: la vera causa nascosta di cui nessuno parla (Di sabato 19 febbraio 2022) Contro il Torino, la Juventus è stata colpita da una serie incredibile di infortuni; situazione che ha messo in allarme Andrea Agnelli. Nel riscaldamento, prima dell’intervallo e durante il secondo tempo; sono questi i momenti del derby in cui la Juventus ha dovuto fare i conti con tre problemi fisici che rischiano di complicare la sfida Champions, in programma martedì prossima, in casa del Villarreal. LaPresseRugani, Pellegrini e Dybala; il derby della Mole, oltre ad aver portato un solo punto, mette tanta preoccupazione in casa Juventus in vista dei prossimi impegni, soprattutto l’andata di finale degli ottavi di Champions contro il Villarreal. Camila Giorgi mai vista così: intimo di pizzo posa bollente, fa sognare Il rischio è che Allegri debba completamente inventarsi il reparto difensivo considerando anche il ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 19 febbraio 2022) Contro il Torino, laè stata colpita da una serie incredibile di; situazione che ha messo in allarme Andrea Agnelli. Nel riscaldamento, prima dell’intervallo e durante il secondo tempo; sono questi i momenti del derby in cui laha dovuto fare i conti con tre problemi fisici che rischiano di complicare la sfida Champions, in programma martedì prossima, in casa del Villarreal. LaPresseRugani, Pellegrini e Dybala; il derby della Mole, oltre ad aver portato un solo punto, mette tanta preoccupazione in casain vista dei prossimi impegni, soprattutto l’andata di finale degli ottavi di Champions contro il Villarreal. Camila Giorgi mai vista così: intimo di pizzo posa bollente, fa sognare Il rischio è che Allegri debba completamente inventarsi il reparto difensivo considerando anche il ...

Advertising

giuventinismo : Con i costi che sostiene la Juventus, non andare in UCL sarebbe un dramma senza precedenti. Tifate Atalanta in EL… - BisInterista : RT @AndreaInterNews: E con questo non voglio dire nulla, se non che è il caso di smetterla di rosicare per Vlahovic (che avrà tempo di dimo… - AndreaInterNews : E con questo non voglio dire nulla, se non che è il caso di smetterla di rosicare per Vlahovic (che avrà tempo di d… - SteveDe02663160 : @Thejudg37157200 @FBiasin ...vincerà lo scudetto non sarà un dramma, ma è evidente che la Juventus sta ricostruendo… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus dramma PROBABILI FORMAZIONI INTER LIVERPOOL/ Diretta tv, Alexis Sanchez spera nella maglia ... che di recente nelle Coppe segna sempre - contro la Juventus in Copa Italia, poi contro Empoli e ... vincere sarebbe una grande gioia (e qualificarsi un'impresa), un'eliminazione non sarebbe un dramma ...

Juve Champions ... la Juventus, che ha già incassato 73 milioni dalla Uefa, arriverebbe a 116 milioni mentre l'Inter (...considerarsi una brutta bestia in quanto in caso di eliminazione anticipata diventerebbe un dramma ...

Juventus, dramma infortuni: la vera causa nascosta di cui nessuno parla Juve Dipendenza Juve, Allegri non fa drammi: "Pari non da buttare, stiamo tenendo la quota per entrare nei primi 4” L'analisi di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ai microfoni di DAZN dopo il pari nel derby contro il Torino di questa sera. "Si tiene questo punto, abbiamo dato seguito ai risultati ...

Gasperini all'esame Olympiacos: niente drammi ma le brutte notizie arrivano da Zapata ZAPATA – “La situazione di Zapata è abbastanza nota, i tempi saranno molto lunghi”. – “Ha fatto un grande spezzone di partita con la Juventus, ma arriva da partite non altrettanto buone, ma tutti sono ...

... che di recente nelle Coppe segna sempre - contro lain Copa Italia, poi contro Empoli e ... vincere sarebbe una grande gioia (e qualificarsi un'impresa), un'eliminazione non sarebbe un...... la, che ha già incassato 73 milioni dalla Uefa, arriverebbe a 116 milioni mentre l'Inter (...considerarsi una brutta bestia in quanto in caso di eliminazione anticipata diventerebbe un...L'analisi di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ai microfoni di DAZN dopo il pari nel derby contro il Torino di questa sera. "Si tiene questo punto, abbiamo dato seguito ai risultati ...ZAPATA – “La situazione di Zapata è abbastanza nota, i tempi saranno molto lunghi”. – “Ha fatto un grande spezzone di partita con la Juventus, ma arriva da partite non altrettanto buone, ma tutti sono ...