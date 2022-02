Highlights Svezia-Gran Bretagna 5-4 EE | finale curling maschile Pechino 2022 VIDEO

(Di sabato 19 febbraio 2022) Ididel torneo dialle Olimpiadi invernali diestremamente equilibrata, con Edin e compagni che hanno la meglio sui britannici 5-4 al primo extra end. Mouat tenta il tutto per tutto all’ultimo tiro, ma non riesce a sostituire la stone svedese al centro. Laconquista così quell’oro olimpico sfuggito contro gli Stati Uniti a Pyeongchang 2018 e Niklas Edin vince l’unico titolo mancante della sua incredibile carriera. Di seguito, le immagini salienti delladi: IL PROGRAMMA ...

... semifinali donne (da definire dopo la sessione 12) ore 14:10 - HOCKEY GHIACCIO: ROC -- ... approfondimenti,dei principali avvenimenti in italiano, contributi dai giornalisti in ......05 - CURLING: sessione 12 round robin uomini (Danimarca - USA -- Svizzera - Canada - Gran ... approfondimenti,dei principali avvenimenti in italiano, contributi dai giornalisti in ...I video highlights di Svezia-Gran Bretagna, finale del torneo di curling maschile alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Finale estremamente equilibrata, con Edin e compagni che hanno la meglio sui ...Sport - Solo sesta l' Italia di Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino . In ambito femminile l'oro va a sorpresa alla Germania di Katharina Henning e Victoria Carl che in volata batte la favorita ...