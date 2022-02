Essere Democratici: “Del Basso De Caro deve essere estromesso dal Pd” (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Le regole del Pd, tanto decantate, si fermano al casello di Castel del Lago. Prendiamo atto – scrive in una nota il coordinamento di essere Democratici – che i commissari provinciali Bordo (Avellino) e Borghi (Benevento) hanno usato lo stesso metro di giudizio, respingendo le iscrizioni al Partito di chi ha disatteso le indicazioni delle rispettive federazioni provinciali e si è candidato fuori e contro il PD. A Benevento, tuttavia, è stato cacciato non solo chi si è candidato, ma anche chi ha sostenuto pubblicamente e mediaticamente le liste contrapposte al simbolo PD. Ebbene, ad Avellino il promotore e sponsor principale di Festa e delle sue liste ha un nome e un cognome: l’on. Umberto Del Basso De Caro. Dunque, se le regole valgono per tutti, in Irpinia come nel ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Le regole del Pd, tanto decantate, si fermano al casello di Castel del Lago. Prendiamo atto – scrive in una nota il coordinamento di– che i commissari provinciali Bordo (Avellino) e Borghi (Benevento) hanno usato lo stesso metro di giudizio, respingendo le iscrizioni al Partito di chi ha disatteso le indicazioni delle rispettive federazioni provinciali e si è candidato fuori e contro il PD. A Benevento, tuttavia, è stato cacciato non solo chi si è candidato, ma anche chi ha sostenuto pubblicamente e mediaticamente le liste contrapposte al simbolo PD. Ebbene, ad Avellino il promotore e sponsor principale di Festa e delle sue liste ha un nome e un cognome: l’on. Umberto DelDe. Dunque, se le regole valgono per tutti, in Irpinia come nel ...

