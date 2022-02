Crystal Palace vs Chelsea: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 19 febbraio 2022) Fresco di essere stato incoronato campione del mondo per la prima volta nella sua storia, il Chelsea torna in Premier League con un derby londinese contro il Crystal Palace a Selhurst Park oggi, sabato 19 febbraio. La partita sarà la prima uscita di campionato del Chelsea in quasi un mese, ma quest’anno solare affronterà una squadra del Palace ancora senza vittorie nella massima serie. Il calcio di inizio di Crystal Palace vs Chelsea è previsto alle 16 Prepartita Crystal Palace vs Chelsea: a che punto sono le due squadre? Chelsea Il Mondiale per club ha i suoi detrattori, ma prova a dirlo a Thomas Tuchel e ai suoi giocatori dopo il loro trionfale ritorno da Abu Dhabi. Kai ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 19 febbraio 2022) Fresco di essere stato incoronato campione del mondo per la prima volta nella sua storia, iltorna in Premier League con un derby londinese contro ila Selhurst Park oggi, sabato 19 febbraio. La partita sarà la prima uscita di campionato delin quasi un mese, ma quest’anno solare affronterà una squadra delancora senza vittorie nella massima serie. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Il Mondiale per club ha i suoi detrattori, ma prova a dirlo a Thomas Tuchel e ai suoi giocatori dopo il loro trionfale ritorno da Abu Dhabi. Kai ...

