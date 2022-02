Covid | Rasi | ' Se il virus smette di circolare non ha più senso il green pass'

Advertising

HuffPostItalia : Rasi: 'La terza dose perde efficacia dopo 4 mesi, ma è giusto continuare con le riaperture' - infoitinterno : Addio Covid, liberi da metà marzo? Rasi: «Via Green pass e obbligo vaccinale» - telodogratis : Covid oggi Italia, Rasi: “Tempi maturi per alleggerire divieti” - globalistIT : - infoitinterno : Covid oggi Italia, Rasi: 'Tempi maturi per alleggerire divieti' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Rasi

Queste le parole di Guido, già direttore di Ema : 'Dobbiamo prima svuotare gli ospedali. Abbiamo ancora mille persone in terapia intensiva e 14mila ricoverati per, di cui il 70% non è ...Addio, liberi da metà marzo . È quanto afferma Guido, già direttore di Ema, in una intervista al Giornale: 'I tempi sono ragionevolmente maturi per alleggerire i divieti. Il decremento dei ...Queste le parole di Guido Rasi, già direttore di Ema: “Dobbiamo prima svuotare gli ospedali. Abbiamo ancora mille persone in terapia intensiva e 14mila ricoverati per Covid, di cui il 70% non è ...Professor Guido Rasi, già direttore di Ema e profondo conoscitore del Covid, dal 10 marzo potremo toglierci le mascherine al cinema per mangiare i pop corn. Che ne pensa? «I tempi sono ragionevolmente ...