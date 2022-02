Ciclismo, Volta a la Comunitat Valenciana femminile 2022: Van Vleuten vince la terza tappa davanti a Ludwig e Marta Cavalli (Di sabato 19 febbraio 2022) Si è appena conclusa la terza tappa della Volta a la Comunitat Valenciana. A trovare il successo sul traguardo di Vistabella del Maestrat è stata Annemiek Van Vleuten, autrice dello scatto vincente a pochi chilometri dal traguardo. Frazione tutt’altro che facile quella di oggi con 3 GPM di prima categoria e arrivo in salita dopo 135 km di corsa. Ad inizio tappa parte un gruppetto di 20 corridori, ma il gruppo reagisce subito e torna sotto prima del primo GPM di giornata, quello di Alto Remolcador. L’olandese Anouska Koster (Jumbo–Visma) prova dunque ad attaccare in solitaria a 60 km dal traguardo, ma anche per lei l’allungo dura molto poco. A 40 km dal traguardo scatta un quartetto formato dall’olandese Silke Smulders (Racing Xstra), la francese Marie ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Si è appena conclusa ladellaa la. A trovare il successo sul traguardo di Vistabella del Maestrat è stata Annemiek Van, autrice dello scattonte a pochi chilometri dal traguardo. Frazione tutt’altro che facile quella di oggi con 3 GPM di prima categoria e arrivo in salita dopo 135 km di corsa. Ad inizioparte un gruppetto di 20 corridori, ma il gruppo reagisce subito e torna sotto prima del primo GPM di giornata, quello di Alto Remolcador. L’olandese Anouska Koster (Jumbo–Visma) prova dunque ad attaccare in solitaria a 60 km dal traguardo, ma anche per lei l’allungo dura molto poco. A 40 km dal traguardo scatta un quartetto formato dall’olandese Silke Smulders (Racing Xstra), la francese Marie ...

