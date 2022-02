Caso Epstein: Jean-Luc Brunel morto impiccato in carcere. Era accusato di di stupro a minorenni (Di sabato 19 febbraio 2022) L’ex agente di modelle francese Jean-Luc Brunel, vicino al miliardario americano defunto Jeffrey Epstein, è stato trovato morto impiccato nella sua cella del carcere de La Santé nella notte tra venerdì e sabato. Era sospettato di avergli procurato giovanissime vittime. A dare la notizia, l’Afp. La Procura di Parigi ha confermato che l’uomo, incriminato per L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) L’ex agente di modelle francese-Luc, vicino al miliardario americano defunto Jeffrey, è stato trovatonella sua cella delde La Santé nella notte tra venerdì e sabato. Era sospettato di avergli procurato giovanissime vittime. A dare la notizia, l’Afp. La Procura di Parigi ha confermato che l’uomo, incriminato per L'articolo proviene da Inews24.it.

