Calenda: serve riformismo pragmatico, no dialogo con M5s e Fdi (Di sabato 19 febbraio 2022) Azione diventa partito ed è pronta a un dialogo con tutti (tranne che con M5s e Fdi) per costruire, da una posizione liberal-socialista, un'Italia migliore e più moderna. Questa mattina, al Palazzo dei Congressi di Roma, si è aperto il primo congresso del movimento, che cambia struttura ed elegge segretario Carlo Calenda. "Oggi non ci vuole un centro nel senso deteriore di un centrismo ma ci vuole una terza area politica, che sia l'area del riformismo pragmatico, di un modo di fare politica serio e responsabile che non è ostaggio dei 5stelle da un lato e dei sovranisti dall'altro. Questo è quello che Azione si propone di costruire, ovviamente tenendo aperta la porta a chi vuole partecipare", la linea tracciata dall'ex ministro dello Sviluppo economico, che vuole "interlocutori" in tutti coloro che puntano a cambiare e ...

