Bollette | la Cgia striglia il “governo dei migliori” | «All’estero fanno di più | prenda esempio»

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 19 febbraio 2022) È un «saldo spaventosamente elevato» quello che le famiglie e le imprese italiane dovranno pagare per il caro energia. I cittadini, infatti, dovranno tirare fuori dalle loro tasche 33,8 miliardi di euro, più del triplo degli 11 miliardi messi sul piatto dal. E si parla solo del primo semestre 2022. A fare i conti di quanto sarà dura la stangata è stato l’Ufficio studi della, che ha stimato come solo in questa prima metà dell’anno l’aumento del costo delledi luce e gas sarà di 44,8 miliardi di euro, di cui 15,4 in capo alle famiglie e 29,4 alle imprese. Ilcopre solo un quarto del caroSe dall’importo complessivo storniamo le misure di mitigazione messe in campo con la legge di Bilancio 2022 (3,8 miliardi), quelle introdotte nel decreto per il contrasto ai rincari ...