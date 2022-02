ATP Rio 2022, è ancora Berrettini-Alcaraz! Il terzo atto di una grande rivalità (Di sabato 19 febbraio 2022) Per la terza volta nel giro di pochi mesi Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz saranno uno di fronte all’altro. L’italiano e lo spagnolo diventeranno protagonisti nella terza condizione di gioco diversa da ottobre a oggi, un arco di tempo brevissimo per un tennis che non è spesso abituato a tali situazioni. Per arrivarci, il romano ha battuto il brasiliano Thiago Monteiro e il murciano ha risposto sconfiggendo l’argentino Federico Delbonis. Un percorso breve, con una situazione che, dato il resto del tabellone, in molti definiscono con una sola coppia di termini: finale anticipata. Il primo Berrettini-Alcaraz si è giocato a Vienna, nei quarti dell’ATP 500 indoor austriaco. Il numero 1 d’Italia non era in ottima condizione fisica (e si sarebbe infatti cancellato da Parigi-Bercy a scopo precauzionale), cedette male il primo set, si riprese, vinse il ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Per la terza volta nel giro di pochi mesi Matteoe Carlos Alcaraz saranno uno di fronte all’altro. L’italiano e lo spagnolo diventeranno protagonisti nella terza condizione di gioco diversa da ottobre a oggi, un arco di tempo brevissimo per un tennis che non è spesso abituato a tali situazioni. Per arrivarci, il romano ha battuto il brasiliano Thiago Monteiro e il murciano ha risposto sconfiggendo l’argentino Federico Delbonis. Un percorso breve, con una situazione che, dato il resto del tabellone, in molti definiscono con una sola coppia di termini: finale anticipata. Il primo-Alcaraz si è giocato a Vienna, nei quarti dell’ATP 500 indoor austriaco. Il numero 1 d’Italia non era in ottima condizione fisica (e si sarebbe infatti cancellato da Parigi-Bercy a scopo precauzionale), cedette male il primo set, si riprese, vinse il ...

