Apple inserisce l’iPhone 6 Plus nella lista ‘vintage’ (Di sabato 19 febbraio 2022) Apple ha aggiunto l’iPhone 6 Plus all’elenco dei suoi prodotti vintage, che include dispositivi giunti alla fine del loro ciclo di vita. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa, sezione tecnologia. LEGGI ANCHE –> Occhio al nome della rete perché il vostro iPhone potrebbe non connettersi alla Wi-Fi Un modus operandi, quello del colosso di Cupertino, che viene applicato ad ogni oggetto la cui commercializzazione è terminata da più di cinque anni. Lanciato nel settembre del 2014, la messa in vendita dell’iPhone 6 Plus si è conclusa due anni dopo, all’arrivo degli iPhone 7 e 7 Plus. Curiosamente, il modello che ha debuttato assieme al 6 Plus, il più piccolo iPhone 6, ha goduto di una tempistica di vendita dilungata, che si è protratta fino a settembre del 2018. ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 19 febbraio 2022)ha aggiuntoall’elenco dei suoi prodotti vintage, che include dispositivi giunti alla fine del loro ciclo di vita. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa, sezione tecnologia. LEGGI ANCHE –> Occhio al nome della rete perché il vostro iPhone potrebbe non connettersi alla Wi-Fi Un modus operandi, quello del colosso di Cupertino, che viene applicato ad ogni oggetto la cui commercializzazione è terminata da più di cinque anni. Lanciato nel settembre del 2014, la messa in vendita delsi è conclusa due anni dopo, all’arrivo degli iPhone 7 e 7. Curiosamente, il modello che ha debuttato assieme al 6, il più piccolo iPhone 6, ha goduto di una tempistica di vendita dilungata, che si è protratta fino a settembre del 2018. ...

Advertising

CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Apple inserisce l'iPhone 6 Plus nella lista 'vintage') è stato pubblicato su Carlo Mauri… - 1italiano1 : Apple inserisce l'iPhone 6 Plus nella lista 'vintage'. Fanno parte del gruppo i dispositivi arrivati a fine ciclo |… - ansa_tecnologia : Apple inserisce l'iPhone 6 Plus nella lista 'vintage'. Fanno parte del gruppo i dispositivi arrivati a fine ciclo |… - GoriffaZ : Apple inserisce l'iPhone 6 Plus nella lista 'vintage' - GiaPettinelli : Apple inserisce l'iPhone 6 Plus nella lista 'vintage' - Hi-tech - ANSA -