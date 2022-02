AEW | Battaglia vera per il Face The Revolution | Powerhouse Hobbs si qualifica per il match

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 19 febbraio 2022) Nella scorsa notte, Rampage ha ospitato un nuovodedicato allezioni per ilThedel ppv “”. Di frontee Dante Martin, col primo che ha a sorpresa superato il secondo connettendo una devastante Spinebuster. Il membro del Team Taz si aggiunge a Wardlow e a Keith Lee. La fase finale delAnd brutal spine buster by #@truewilliefor the win! Tune in to #AEWRampage SLAM DUNK right now on @TNTdrama! pic.twitter.com/XoKvuZGJ7a— All Elite Wrestling (@AEW) February 19, 2022