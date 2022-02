VIDEO Roma, Mourinho: “Champions? Sono un privilegiato, ho disputato 150 partite” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le dichiarazioni di Josè Mourinho, tecnico della Roma, a proposito dell'imminente gara di Conference League dei giallorossi Leggi su mediagol (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le dichiarazioni di Josè, tecnico della, a proposito dell'imminente gara di Conference League dei giallorossi

Advertising

Tg3web : In piazza per l'Ucraina, senza bandiere ma con l'unica appartenenza della pace. Sono scesi in tanti questo pomerigg… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #17febbraio 1600 Giordano Bruno è arso vivo sul rogo. In Campo de' Fiori a Roma.… - RaiCultura : Pittore, scultore, architetto e perfino poeta, #Michelangelo Buonarroti muore a Roma il #18febbraio 1564. Una veloc… - seadatrash : E quando proprio ora che sospettiamo lui stia salendo a Milano con tanto di foto e video del ricongiungimento e avr… - Henry_whites : RT @localteamtv: Corteo studenti, tensione a Roma. Manifestanti lanciano uova, la polizia indietreggia e non carica #studenti #Roma #localt… -