Ucraina, Russia annuncia ritiro altre truppe: news di oggi (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi Ucraina-Russia, proseguono gli sforzi diplomatici. Mentre la Russia annuncia un nuovo ritiro di truppe, il premier Mario Draghi ha sentito il presidente Usa John Biden. Per oggi è previsto inoltre un incontro al Cremlino tra Vladimir Putin e il presidente bielorusso Alexander Lukashenko. ORE 10.44 – "Valutiamo bassa la probabilità di un'escalation su vasta scala". Lo ha detto in Parlamento il ministro ucraino della Difesa, Oleksii Reznikov, secondo quanto riportano i media locali dopo gli ultimi allarmi. ORE 10.42 – Il Presidente russo Vladimir Putin domani presenzierà a esercitazioni di missili balistici e da crociera, "pianificate in precedenza", ha reso noto il ministero della Difesa a Mosca. Si tratta di esercitazioni delle forze di ...

