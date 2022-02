Serie A, Percassi cede l’Atalanta. Pronto il closing con il gruppo KKR (Di venerdì 18 febbraio 2022) l’Atalanta da Percassi al gruppo KRR Come riportato dalla redazione di Sky Sport, il presidente dell’Atalanta Luca Percassi sembra in procinto di cedere il club … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 18 febbraio 2022)daalKRR Come riportato dalla redazione di Sky Sport, il presidente delLucasembra in procinto dire il club … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Atalanta al fondo KKR? Jacobelli: 'La trattativa riguarda il gruppo Percassi, non il club' - SkySport : Atalanta, le news sulla cessione: fondo KKR vicino all'acquisto da Percassi #SkySport #Atalanta #KKR #Percassi - mar_aie : @aanthl In Italia? Con tutti gli intrallazzi che ci sono? Io non riesco a fidarmi. Percassi che resta nel calcio, B… - OperaFisista : I Percassi stanno per vendere l'Atalanta a un fondo Usa - CalcioOggi : Atalanta, Percassi verso la cessione: accordo trovato con un fondo, firme a giorni - La Gazzetta dello Sport -