Scuola | corteo di protesta a Torino | assalto a sede Confindustria | 7 feriti tra forze dell' ordine

AtLeningrado : RT @fgc_nazionale: #Cosenza sta partendo il corteo degli studenti da Piazza Loreto. «Se una scuola copre molestie dei prof è per logica azi… - bracioIa : RT @GianpaoL0: Solidarietà agli studenti in corteo, che difendono l'unica vera arma contro fascismi e capitale: l'istruzione. Contro chi pe… - sosarteee : RT @csa_SISMA: Dal Coll. Stud. Depangher '300 student@ si prendono #Fermo e le sue strade contro i PCTO e questo modello d'istruzione. Un… - protoromantica : RT @GianpaoL0: Solidarietà agli studenti in corteo, che difendono l'unica vera arma contro fascismi e capitale: l'istruzione. Contro chi pe… - fdiciannove : RT @GianpaoL0: Solidarietà agli studenti in corteo, che difendono l'unica vera arma contro fascismi e capitale: l'istruzione. Contro chi pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola corteo

A Vicenza la manifestazione è partita dalla piazza antistante la sede di Confindustria, dove è stato attaccato uno striscione contro il sistema di- azienda. Prima delc'è stata un'...I liceali milanesi si sono dati appuntamento in piazza Cairoli per poi partire in"contro questo modello di" come si legge su un altro striscione. Ilpasserà per il centro di ...(LaPresse) Studenti in piazza in 40 città italiane. A Milano una manifestazione ha visto qualche centinaio di ragazzi in corteo per la città: "Make school not war" e "Stop alternanza scuola lavoro" ...Questa mattina a Torino il corteo di studenti ha tentato l’assalto alla sede ... “Il sistema dell'alternanza scuola lavoro è fatto di sfruttamento, assenza di diritti e sicurezza. Deve finire, ...