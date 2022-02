Scuola, a Milano fumogeni in piazza Affari e insulti al ministro Bianchi (Di venerdì 18 febbraio 2022) Chiedono le dimissioni del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e di non fare la guerra le migliaia di studenti milanesi che stanno sfilando in centro a Milano. In piazza Affari hanno acceso ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) Chiedono le dimissioni deldell'Istruzione Patrizioe di non fare la guerra le migliaia di studenti milanesi che stanno sfilando in centro a. Inhanno acceso ...

Advertising

fattoquotidiano : Alternanza scuola-lavoro, i cortei da Roma a Milano: “Bianchi dimettiti”. Tensioni a Torino tra studenti e carabini… - Radio1Rai : #Studenti in piazza in 40 città contro l’alternanza scuola-lavoro, in ricordo dei due giovani morti in circostanze… - GeneRossini : RT @global_project: #studentiinpiazza Cronaca dalle piazze studentesche. A #Venezia sanzionato ex provveditorato, imponente corteo a #Roma… - cosmar76 : Polemica strumentale - NatissLucee : RT @massimo75829469: TGCOM: Duecentomila studenti in corteo: 'Non si può morire di scuola' | Sette agenti feriti a Torino. -