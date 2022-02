Quando Baggio non era ancora Divino (Di venerdì 18 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Andrea Gioia) Ne abbiamo scritti tanti di articoli su Roberto e molti li ha scritti il sottoscritto. Gli abbiamo perfino dedicato una puntata della nostra serie podcast “La voce della storia”. Sarà per quella passione per il calciatore e l’uomo esemplare, sarà per quel lato romantico di giocatore d’altri tempi, sarà per i ricordi legati ad una generazione cresciuta con l’ascolto del calcio, raccontato alle radioline. Oggi, per i suoi 55 anni, mi sembrava superfluo scrivere l’ennesimo pezzo che esaltasse le sue doti incredibilmente eccelse. Non ce n’è bisogno, sarebbe solo una ripetizione noiosa e non originale. E allora mi sono andato a guardare i pezzi che la principale rivista sportiva italiana gli dedicava esattamente 30 anni fa, Quando Baggio non era ancora il Divin Codino e del mito si intravedevano soltanto ... Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 18 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Andrea Gioia) Ne abbiamo scritti tanti di articoli su Roberto e molti li ha scritti il sottoscritto. Gli abbiamo perfino dedicato una puntata della nostra serie podcast “La voce della storia”. Sarà per quella passione per il calciatore e l’uomo esemplare, sarà per quel lato romantico di giocatore d’altri tempi, sarà per i ricordi legati ad una generazione cresciuta con l’ascolto del calcio, raccontato alle radioline. Oggi, per i suoi 55 anni, mi sembrava superfluo scrivere l’ennesimo pezzo che esaltasse le sue doti incredibilmente eccelse. Non ce n’è bisogno, sarebbe solo una ripetizione noiosa e non originale. E allora mi sono andato a guardare i pezzi che la principale rivista sportiva italiana gli dedicava esattamente 30 anni fa,non erail Divin Codino e del mito si intravedevano soltanto ...

Advertising

GoalItalia : 'Ah, da quando Baggio non gioca più, non è più domenica' ?? Tante maglie, una classe infinita ?? Pallone d'Oro 1993… - calciomercatoit : 'Da quando Baggio non gioca più, non è più domenica'??… - GhostdogRunner : RT @BFCNews1909: “..Da quando #Baggio non gioca più non è più domenica..” Come canta il grande @CremoniniCesare Tanti auguri al Divin Codi… - Mic_Saba : Costruzione dal basso, 'ripartenze', tiki-taka, falso nuove ... Non era meglio quando si dava il pallone a Roberto… - ReadyPlayer1___ : RT @GoalItalia: 'Ah, da quando Baggio non gioca più, non è più domenica' ?? Tante maglie, una classe infinita ?? Pallone d'Oro 1993 ?? Il D… -