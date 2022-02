Prima un incidente, poi contromano in autostrada e scende dall’auto. Muore travolto a 43 anni (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tragedia sull’autostrada all’uscita per Varese. Nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 febbraio, intorno alle 2, un uomo di 43 anni è andato a sbattere con la sua Matiz. Secondo la ricostruzione l’automobile, dopo un testacoda, si è schiantata contro una barriera laterale. Il conducente ha ripreso a guidare, ma stavolta contromano e ha proseguito fino a quando non ha avuto un altro incidente. A questo punto l’uomo è sceso dalla macchina, probabilmente per cercare aiuto, ma è stato investito da un’automobile. Sul luogo del sinistro, proprio dove l’A8 si immette nel centro cittadino di Varese, sono giunti automedica, vigili del fuoco e polizia stradale. Ma per I. S., cittadino marocchino residente a Sumirago, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Trovato in arresto cardiaco, a nulla sono valsi i tentativi di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tragedia sull’all’uscita per Varese. Nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 febbraio, intorno alle 2, un uomo di 43è andato a sbattere con la sua Matiz. Secondo la ricostruzione l’automobile, dopo un testacoda, si è schiantata contro una barriera laterale. Il conducente ha ripreso a guidare, ma stavoltae ha proseguito fino a quando non ha avuto un altro. A questo punto l’uomo è sceso dalla macchina, probabilmente per cercare aiuto, ma è stato investito da un’automobile. Sul luogo del sinistro, proprio dove l’A8 si immette nel centro cittadino di Varese, sono giunti automedica, vigili del fuoco e polizia stradale. Ma per I. S., cittadino marocchino residente a Sumirago, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Trovato in arresto cardiaco, a nulla sono valsi i tentativi di ...

