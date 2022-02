Pnrr, monito Accademia Lincei e Nobel Parisi: “No a cattedrali nel deserto” (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Mentre si procede verso i bandi del Pnrr per la Ricerca e le infrastrutture scientifiche, arriva oggi un monito chiaro e forte dal Nobel per la Fisica Giorgio Parisi e dalla storica Accademia dei Lincei affinché nelle gare ci “siano misure antitrust” e soprattuto con gli investimenti miliardari in arrivo per nuovi lab “non si facciano cattedrali nel deserto”. La Commissione Ricerca dell’Accademia Nazionale dei Lincei, “nell’apprezzamento per l’azione del Governo di sostegno e valorizzazione del sistema di ricerca del Paese con l’investimento di 6,9 miliardi di euro in 4 anni”, chiede infatti che “si ponga la massima attenzione al rischio di finanziamenti diffusi e poco fruttuosi”. “Occorre vigilare – ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Mentre si procede verso i bandi delper la Ricerca e le infrastrutture scientifiche, arriva oggi unchiaro e forte dalper la Fisica Giorgioe dalla storicadeiaffinché nelle gare ci “siano misure antitrust” e soprattuto con gli investimenti miliardari in arrivo per nuovi lab “non si faccianonel”. La Commissione Ricerca dell’Nazionale dei, “nell’apprezzamento per l’azione del Governo di sostegno e valorizzazione del sistema di ricerca del Paese con l’investimento di 6,9 miliardi di euro in 4 anni”, chiede infatti che “si ponga la massima attenzione al rischio di finanziamenti diffusi e poco fruttuosi”. “Occorre vigilare – ...

