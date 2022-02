Million Day Estrazione 18 febbraio 2022 numeri vincenti di oggi | estrazione Million Day alle ore 19 | 00

(Di venerdì 18 febbraio 2022) IlDay torna a coinvolgere nuovamente i suoi appassionati con la nuovache si tiene venerdì 18. Il nuovo appuntamento apre il weekend che i giocatori sperano possa essere fruttuoso, con la caccia all’ambitissimo primo premio dal valore di 1 milione di euro che ripare dore 19:00 di. Scopri la cinquina vincente di giornata, in modo da capire se hai messo a segno una vittoria alDay. Non perderti tutte le altre estrazioni delle lotterie che si tengono in Italia dal lunedì alla domenica. Controllale ai link qui sotto:day Lotto SuperEnalotto EuroJackpotDay: tutte le giocate a ...

Ultime Notizie dalla rete : Million Day

MillionDay , alle 19 l'estrazione dei numeri vincenti di oggi venerdì 18 febbraio 2022 : seguite su Leggo.it la diretta dell'estrazione. MillionDay è il gioco che permette di vincere un milione di euro. Ennesimo appuntamento con Million Day oggi, venerdì 18 febbraio 2022. Come tutte le sere alle 19 si rinnova l'appuntamento con la fortuna: Lottomatica tirerà a sorte i numeri della cinquina. Million Day, di seguito i cinque numeri estratti relativi a venerdì 18 febbraio. Il gioco a premi mette in palio un massimo di 1 milione di euro. Il MillionDay è un nuovo gioco a premi gestito da Lottomatica.