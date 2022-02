Manila Nazzaro | l’appello di Lorenzo ai fan | “A buon intenditor… fate voi” FOTO

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 18 febbraio 2022), il compagnoAmoruso lancia un appello ai fan riguardo l’eliminazione che si terrà lunedì 21 febbraio La gieffinasta continuando al sua avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia. L’ex Miss Italia negli ultimi giorni ha affrontato diversi scontri in Casa con Soleil, Katia e ultimamente anche con l’attore Kabir Bedi. Tra i due gieffini sono nate delle incomprensioni e anche durante la direttae Kabir faccia a faccia hanno affrontato un confronto. Ieri sera nella quarantaduesima puntataha rivelato di esser rimasta ferita dai nuovi attacchi di Kabir nei suoi confronti. Ancora una volta la gieffina è stata colpevolizzata di non aver preparato da mangiare per il coinquilino. Leggi anche –> james bond da ...