Londra | la truffa delle banche italiane “clonate” | le finte società con furto d’identità a manager e banchieri

(Di venerdì 18 febbraio 2022) L’amministratore delegato di Intesa San Paolo Carlo Messina iscritto come azionista di unache si chiama Japan Capital Group Ltd. Insieme a Stefano Firpo, che è capo di gabinetto del ministro Vittorio Colao. E a due cittadini, rispettivamente ucraino e sloveno, che amministrache hanno nomi uguali aesistenti e con lo stesso indirizzo a. Naturalmente è tutto un falso. Il Sole 24 Ore oggi racconta di una grandecon furtiannessi con al centro le. Decine di istituti di credito o simili sono stati “clonati” attraversodai nomi identici o simili a quelli reali. Le identità disono state ...

... che amministra società che hanno nomi uguali a banche esistenti e con lo stesso indirizzo a. Naturalmente è tutto un falso. Il Sole 24 Ore oggi racconta di una grandecon furti d'...Se, in effetti,è la parola giusta. Per lei, sembra essere solo un modo di essere - si ha l'... alla prigione di Rikers Island, passando per, Parigi e New York. I fidanzati adorati, gli ...La drammatizzazione di Netflix della storia della vita reale della falsa ereditiera tedesca Anna Delvey è vivace, multistrato e gioioso. E Julia Garner di ...Il funzionario della Segreteria di Stato Mauriello, indagato e poi archiviato nello scandalo immobiliare di Londra, scrive un memoriale in cui ... e alcuni finanzieri italiani accusati di frode e ...