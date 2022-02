LIVE Vuelta a Andalucia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: -20 all’arrivo, in trenta nel gruppo principale (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA VOLTA AO ALGARVE 16.31 Ma il gruppo non lascia minimamente spazio. 16.29 Damiano Caruso ci prova! L’uomo della Bahrain-Victorious scatta con Sylvain Moniquet (Lotto-Soudal)! 16.27 CI prova anche Alexey Lutsenko (Astana), senza fortuna. 16.25 Ora, a 20 chilometri dal traguardo, si corre a briglia sciolta: tentativo di Ben Turner (Ineos-Grenadiers). 16.22 Ripreso il gruppetto di Miguel Angel Lopez. 16.21 Ad occhio, sono una trentina i corridori all’inseguimento. 16.18 Dietro Covi ha trovato la collaborazione della Movistar di Ivan Ramiro Sosa, che sta tirando per annullare il margine dei primi. 16.15 Ci sono sette corridori nel gruppetto di attaccanti. Ben O’Connor (AG2R) e Cristian ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA VOLTA AO ALGARVE 16.31 Ma ilnon lascia minimamente spazio. 16.29 Damiano Caruso ci prova! L’uomo della Bahrain-Victorious scatta con Sylvain Moniquet (Lotto-Soudal)! 16.27 CI prova anche Alexey Lutsenko (Astana), senza fortuna. 16.25 Ora, a 20 chilometri dal traguardo, si corre a briglia sciolta: tentativo di Ben Turner (Ineos-Grenadiers). 16.22 Ripreso il gruppetto di Miguel Angel Lopez. 16.21 Ad occhio, sono una trentina i corridori all’inseguimento. 16.18 Dietro Covi ha trovato la collaborazione della Movistar di Ivan Ramiro Sosa, che sta tirando per annullare il margine dei primi. 16.15 Ci sono sette corridori nel gruppetto di attaccanti. Ben O’Connor (AG2R) e Cristian ...

