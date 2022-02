LIVE Biathlon, Mass start donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Wierer disastrosa, 4 errori (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Mass start MASCHILE DI Biathlon DALLE 10.00 8.22 Siamo al terzo poligono, sessione di tiro in piedi. 8.21 Se non faranno disastri al poligono, le norvegesi sono imprendibili. 8.19 Simon continua a perdere dalle imprendibili norvegesi. Ai 5,9 km transita con 33? di ritardo. Quarta Innerhofer a 44?, quinta Davidova a 46?, sprofonda Hinza a 56?8. 8.18 Eckhoff e Roeiseland hanno fatto il vuoto: 23? su Simon, 41? su Innerhofer, 43? su Hinz. Wierer 26ma dopo due poligoni a 1’59”. 8.17 1 errore per Simon, 3 per Hanna Oeberg. Altri due per Dorothea Wierer: 6/10 per l’azzurra, ormai uscita mentalmente fuori dalla gara. 8.15 5/5 per Roeiseland e Eckhoff, vanno via le norvegesi, ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 10.00 8.22 Siamo al terzo poligono, sessione di tiro in piedi. 8.21 Se non faranno disastri al poligono, le norvegesi sono imprendibili. 8.19 Simon continua a perdere dalle imprendibili norvegesi. Ai 5,9 km transita con 33? di ritardo. Quarta Innerhofer a 44?, quinta Davidova a 46?, sprofonda Hinza a 56?8. 8.18 Eckhoff e Roeiseland hanno fatto il vuoto: 23? su Simon, 41? su Innerhofer, 43? su Hinz.26ma dopo due poligoni a 1’59”. 8.17 1 errore per Simon, 3 per Hanna Oeberg. Altri due per Dorothea: 6/10 per l’azzurra, ormai uscita mentalmente fuori dalla gara. 8.15 5/5 per Roeiseland e Eckhoff, vanno via le norvegesi, ...

Advertising

SkySport : Pechino 2022, Wierer a caccia di una medaglia nella mass start di biathlon. LIVE #SkySport #Pechino2022 #Biathlon… - sportface2016 : ?? #Live #Biathlon - Mass start femminile Tutto pronto al National Biathlon Center per la mass start femminile. Al… - Romana40 : RT @azzurridigloria: ? OLIMPIADI INVERNALI, IL LIVE ? Seguite la 14a giornata di gare alle #Olympics di #Beijing2022 col nostro LIVE! @Ita… - sportli26181512 : Olimpiadi invernali, i risultati di oggi in diretta LIVE: Nuova giornata di gare a Pechino. Deromedis 3° nelle sele… - zazoomblog : LIVE – Biathlon mass start femminile Olimpiadi Pechino 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #Biathlon #start… -