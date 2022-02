Juventus-Torino 1-1: il tabellino (Di venerdì 18 febbraio 2022) Juventus-Torino 1-1 Marcatori: pt 13' De Ligt (J); st 17' Belotti (T). Assist: pt 13' Cuadrado (J); st 17' Brekalo (T). Juventus (4... Leggi su calciomercato (Di venerdì 18 febbraio 2022)1-1 Marcatori: pt 13' De Ligt (J); st 17' Belotti (T). Assist: pt 13' Cuadrado (J); st 17' Brekalo (T).(4...

Advertising

tvdellosport : ?? CAPIENZA STADI: È CAOS Il Governo starebbe valutando l’ipotesi di aumentare la capienza degli stadi al 75% già a… - DiMarzio : #Juventus, il retroscena su #Rovella: a gennaio i bianconeri hanno provato a riportarlo a Torino ?? - juventusfc : Ultima dichiarazione di Mister Allegri: a breve le sue parole sul nostro sito, qui come sempre il video completo ??… - juventibus : RT @viasyba: Disastro. Non ho altro modo per definire questo Juventus-Torino. Sento piano piano scivolare via le possibilità di qualificarc… - WSMN00 : RT @_enz29: Juventus 1-1 Torino -