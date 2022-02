Inter, per l’attacco non c’è solo Scamacca: Marotta vuole anche Dybala e Jonathan David (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’Inter è già in moto sul fronte calciomercato, e Marotta ed il suo staff sono alla ricerca dei futuri innesti che, in base alle direttive del mister Simone Inzaghi, dovranno essere per la prossima stagione soprattutto sul fronte offensivo. Secondo La Gazzetta dello Sport di oggi in bilico c’è soprattutto Alexis Sanchez, ma una decisione L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’è già in moto sul fronte calciomercato, eed il suo staff sono alla ricerca dei futuri innesti che, in base alle direttive del mister Simone Inzaghi, dovranno essere per la prossima stagione soprattutto sul fronte offensivo. Secondo La Gazzetta dello Sport di oggi in bilico c’è soprattutto Alexis Sz, ma una decisione L'articolo

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONE ?? Ecco gli 1??1?? scelti da Simone Inzaghi per #InterLiverpool ?? #UCL #FORZAINTER ???? - FBiasin : Risultato molto severo per quello che si è visto, ma a questi livelli, contro una squadra come il #Liverpool, non p… - Inter : ? | TRIPLICE FISCHIO ?? Una grande prestazione, ma ai nerazzurri non basta ?? ??? Appuntamento tra 3? settimane ad A… - chiaracorazzari : RT @Maumunno: #JuventusWomen pronta a sedersi al tavolo con l’#Inter per acquisire a titolo definitivo Roberta #Aprile che ha convinto staf… - manu67915486 : @1926_cri @EDDYP__ @CiccCap All'inizio si parla spesso di risentimento, poi con gli esami vedi il grado. Anche a mi… -