Inter, Gosens punta il ritorno in campo: ecco quando può esordire (Di venerdì 18 febbraio 2022) Continua giorno dopo giorno il lavoro di recupero di Robin Gosens che punta il ritorno. quando può esordire con l’Inter Robin Gosens è stato il grande colpo del gennaio dell’Inter. L’esterno tedesco, però, è ancora fermo ai box ma sta continuando il suo lavoro di recupero. Come riporta La Gazzetta dello Sport, oggi l’ex Atalanta sarà finalmente con il gruppo, con cui lavorerà in maniera parziale. L’obiettivo reale è essere a disposizione per la gara contro il Genoa di venerdì 25 febbraio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Continua giorno dopo giorno il lavoro di recupero di Robincheilpuòcon l’Robinè stato il grande colpo del gennaio dell’. L’esterno tedesco, però, è ancora fermo ai box ma sta continuando il suo lavoro di recupero. Come riporta La Gazzetta dello Sport, oggi l’ex Atalanta sarà finalmente con il gruppo, con cui lavorerà in maniera parziale. L’obiettivo reale è essere a disposizione per la gara contro il Genoa di venerdì 25 febbraio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

YBah96 : RT @marifcinter: Aggiungi un posto a tavola che, in gruppo, c'è un amico in più #Gosens #Inter #allenamenti #18febbraio - CalcioNews24 : #Inter, ecco quando potrebbe esordire #Gosens ?? - sportli26181512 : Verso Inter-Sassuolo: Gosens in gruppo, #Inzaghi pensa a Sanchez: Già privo di Marcelo Brozovic, squalificato, cont… - ArmandaGelsomin : RT @fcin1908it: Inter, non solo Gosens: sul campo si rivede Correa anche se non in gruppo - Joebrown4ever1 : RT @marifcinter: Aggiungi un posto a tavola che, in gruppo, c'è un amico in più #Gosens #Inter #allenamenti #18febbraio -