Incidenti sul lavoro, morto pescatore 57enne in Calabria: è rimasto incastrato nei cavi di un macchinario (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un pescatore e titolare di un peschereccio, Kamel Kaffaf, di 57 anni, di origini tunisine ma da circa un ventennio residente a Roccella Ionica, è morto all’alba del 18 febbraio mentre stava lavorando. L’episodio è avvenuto al largo di Punta Stilo, a Monasterace, nella Locride. L’uomo è deceduto per le gravi ferite riportate dopo essere stato risucchiato, rimanendo poi incastrato, dai cavi di acciaio di un verricello, uno strumento utilizzato per issare le pesanti reti a bordo delle imbarcazioni da pesca. A lanciare l’allarme sono stati gli altri tre pescatori che si trovavano al lavoro a bordo dell’imbarcazione “Iole”. Sul luogo sono intervenuti i militari della sezione navale della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera di Roccella Ionica. A constatare il decesso dell’uomo, che aveva lesioni in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Une titolare di un peschereccio, Kamel Kaffaf, di 57 anni, di origini tunisine ma da circa un ventennio residente a Roccella Ionica, èall’alba del 18 febbraio mentre stava lavorando. L’episodio è avvenuto al largo di Punta Stilo, a Monasterace, nella Locride. L’uomo è deceduto per le gravi ferite riportate dopo essere stato risucchiato, rimanendo poi, daidi acciaio di un verricello, uno strumento utilizzato per issare le pesanti reti a bordo delle imbarcazioni da pesca. A lanciare l’allarme sono stati gli altri tre pescatori che si trovavano ala bordo dell’imbarcazione “Iole”. Sul luogo sono intervenuti i militari della sezione navale della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera di Roccella Ionica. A constatare il decesso dell’uomo, che aveva lesioni in ...

Advertising

RaiNews : È stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Alessandria - doctorhoover : RT @fattoquotidiano: Incidenti sul lavoro, morto pescatore 57enne in Calabria: è rimasto incastrato nei cavi di un macchinario https://t.co… - fattoquotidiano : Incidenti sul lavoro, morto pescatore 57enne in Calabria: è rimasto incastrato nei cavi di un macchinario - FronteAmpio : La #PoliziadiStato dovrebbe indagare su evasori fiscali, sfruttatori dei lavoratori, incidenti sul lavoro, politici… - 2essera : Mi pare che lunedì ci sia il voto sul gp . E intanto è andata a fuoco una nave . Lo so che gli incidenti ci sono d… -