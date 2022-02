Incendio traghetto, Gruppo Grimaldi: “Nove persone non ancora rintracciate” (Di venerdì 18 febbraio 2022) “A seguito di un controllo dei passeggeri e membri dell’equipaggio evacuati a Corfù, mancherebbero all’appello 14 persone. Di queste, cinque passeggeri sono stati nel frattempo rintracciati a bordo. Per essi sono subito scattate le operazioni di recupero ed evacuazione con ogni mezzo disponibile in loco”. L’aggiornamento delle ore 16 del Gruppo Grimaldi ufficializza la irreperibilità, al momento, di Nove persone. Attraverso il comunicato, il Gruppo Grimaldi fa sapere: “Sono sbarcati a fine mattinata in sicurezza a Corfù i passeggeri e membri dell’equipaggio evacuati dalla nave Euroferry Olympia. Sulla nave era divampato un Incendio questa notte a largo dell’isola greca. Passeggeri ed equipaggio sono stati sottoposti a controlli da parte delle autorità ... Leggi su ladenuncia (Di venerdì 18 febbraio 2022) “A seguito di un controllo dei passeggeri e membri dell’equipaggio evacuati a Corfù, mancherebbero all’appello 14. Di queste, cinque passeggeri sono stati nel frattempo rintracciati a bordo. Per essi sono subito scattate le operazioni di recupero ed evacuazione con ogni mezzo disponibile in loco”. L’aggiornamento delle ore 16 delufficializza la irreperibilità, al momento, di. Attraverso il comunicato, ilfa sapere: “Sono sbarcati a fine mattinata in sicurezza a Corfù i passeggeri e membri dell’equipaggio evacuati dalla nave Euroferry Olympia. Sulla nave era divampato unquesta notte a largo dell’isola greca. Passeggeri ed equipaggio sono stati sottoposti a controlli da parte delle autorità ...

