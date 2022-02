Il Sarcofago degli sposi in pericolo | Si studia un piano antisismico (Di venerdì 18 febbraio 2022) Bisogna mettere in sicurezza il celebre Sarcofago degli sposi, l’opera forse più importante dell’arte etrusca, conservata nel museo nazionale etrusco di Villa Giulia a Roma. Ogni vibrazione può essere infatti letale per gli antichi reperti conservati nelle teche del museo. E il pezzo più esposto è proprio il Sarcofago. L’opera per eccellenza dell’arte etrusca: il Sarcofago degli sposi (wikipedia) – curiosauro.itSalvare il Sarcofago degli sposi da vibrazioni ed eventi sismici Il museo di Villa Giulia a Roma vuole mettere in sicurezza i suoi reperti, e fra questi preservare il più famoso pezzo dell’arte etrusca: il Sarcofago degli sposi. Come? Fissando ogni opera fragile ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 18 febbraio 2022) Bisogna mettere in sicurezza il celebre, l’opera forse più importante dell’arte etrusca, conservata nel museo nazionale etrusco di Villa Giulia a Roma. Ogni vibrazione può essere infatti letale per gli antichi reperti conservati nelle teche del museo. E il pezzo più esposto è proprio il. L’opera per eccellenza dell’arte etrusca: il(wikipedia) – curiosauro.itSalvare ilda vibrazioni ed eventi sismici Il museo di Villa Giulia a Roma vuole mettere in sicurezza i suoi reperti, e fra questi preservare il più famoso pezzo dell’arte etrusca: il. Come? Fissando ogni opera fragile ...

