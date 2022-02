Il presidente della Federghiaccio: «Arianna Fontana non è mai stata spinta, non ho capito cosa vuole» (Di venerdì 18 febbraio 2022) Andrea Gios si sta togliendo un bel po’ di sassolini dalle scarpe. Il presidente della Federghiaccio ha aspettato la fine dei Giochi di Pechino, che Arianna Fontana vincesse le sue medaglie, e poi ha preso a parlare anche lui. Troppe le accuse – dirette, pesantissime – che la campionessa dello Short Track ha accumulato in queste due settimane. Dice, Gios, che “non ho ancora capito cosa vuole”. Ma lo sa benissimo: Fontana vorrebbe che il marito-allenatore Lobello diventasse l’allenatore della Nazionale. Gios da quell’orecchio proprio non ci sente: “Non è possibile. Lui è l’allenatore perfetto per Arianna ma non per gli altri”. E poi Gios puntualizza anche sulla vicenda delle accuse quasi penali (“un ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 febbraio 2022) Andrea Gios si sta togliendo un bel po’ di sassolini dalle scarpe. Ilha aspettato la fine dei Giochi di Pechino, chevincesse le sue medaglie, e poi ha preso a parlare anche lui. Troppe le accuse – dirette, pesantissime – che la campionessa dello Short Track ha accumulato in queste due settimane. Dice, Gios, che “non ho ancora”. Ma lo sa benissimo:vorrebbe che il marito-allenatore Lobello diventasse l’allenatoreNazionale. Gios da quell’orecchio proprio non ci sente: “Non è possibile. Lui è l’allenatore perfetto perma non per gli altri”. E poi Gios puntualizza anche sulla vicenda delle accuse quasi penali (“un ...

