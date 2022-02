Il Pd è con Draghi: "Siamo noi il vero contrafforte del governo" (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sanno che questa è la loro vera forza: il Pd come l'ultimo contrafforte di Mario Draghi. Il premier che medita di sbattere la porta. Stanco delle liti parlamentari della sua maggioranza. "Non è pensabile che dopo aver trovato un accordo in Consiglio dei ministri, i partiti rimettano in discussione quelle intese. Così non va, e io non ci sto più. Questo governo non è nato per tirare a campare", ha detto ieri Draghi ai capidelegazioni riuniti a Palazzo Chigi. Dopo essersi consultato con il presidente Mattarella. Forse il minimo storico delle relazioni con le forze politiche. Di certo intorbidite dalla partita Quirinale, dove al capo dell'esecutivo qualcuno ha fatto credere qualcosa che poi non s'è concretizzato. Fatto sta che la ripresa dell'attività del governo è stata ancor più caotica del solito. ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sanno che questa è la loro vera forza: il Pd come l'ultimodi Mario. Il premier che medita di sbattere la porta. Stanco delle liti parlamentari della sua maggioranza. "Non è pensabile che dopo aver trovato un accordo in Consiglio dei ministri, i partiti rimettano in discussione quelle intese. Così non va, e io non ci sto più. Questonon è nato per tirare a campare", ha detto ieriai capidelegazioni riuniti a Palazzo Chigi. Dopo essersi consultato con il presidente Mattarella. Forse il minimo storico delle relazioni con le forze politiche. Di certo intorbidite dalla partita Quirinale, dove al capo dell'esecutivo qualcuno ha fatto credere qualcosa che poi non s'è concretizzato. Fatto sta che la ripresa dell'attività delè stata ancor più caotica del solito. ...

