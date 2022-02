Giulia, video intervista a Rosa Palasciano e Valerio Di Benedetto: «Film profondo con toni da commedia» (Di venerdì 18 febbraio 2022) La nostra video intervista a Rosa Palasciano e Valerio Di Benedetto, protagonisti del Film Giulia – Una selvaggia voglia di libertà di Ciro De Caro presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, da ieri nei cinema Vi presentiamo la nostra video intervista a Rosa Palasciano e Valerio Di Benedetto, protagonisti di Giulia – Una selvaggia voglia di libertà (leggi la nostra recensione), diretto da Ciro De Caro e presentato alle Giornate degli Autori della Mostra del Cinema di Venezia, nei cinema dal 17 febbraio 2022. Giulia- Rosa PalascianoLa storia Dal successo di Spaghetti Story, Ciro De ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 18 febbraio 2022) La nostraDi, protagonisti del– Una selvaggia voglia di libertà di Ciro De Caro presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, da ieri nei cinema Vi presentiamo la nostraDi, protagonisti di– Una selvaggia voglia di libertà (leggi la nostra recensione), diretto da Ciro De Caro e presentato alle Giornate degli Autori della Mostra del Cinema di Venezia, nei cinema dal 17 febbraio 2022.La storia Dal successo di Spaghetti Story, Ciro De ...

Advertising

MediasetPlay : CI SIAMO! La 42esima puntata di #GFVIP Party è LIVE in streaming su Mediaset Infinity! Giulia Salemi e Gaia Zorzi s… - GrandeFratello : La diretta di #GFVIPPARTY continua su Mediaset Infinity! Nel frattempo, ci spostiamo su #Canale5 per seguire la pun… - matteosalvinimi : #ReferendumGiustizia, in diretta con Giulia Bongiorno in Piazza del Quirinale, davanti alla Corte Costituzionale. - sara13100613 : RT @forasecondtime: tom holland, zendaya, sangiovanni e giulia. le tonnellate in un solo video??????? fatto con mary, @sonosemprequ1<3 #amem… - unpomifarider3 : RT @forasecondtime: tom holland, zendaya, sangiovanni e giulia. le tonnellate in un solo video??????? fatto con mary, @sonosemprequ1<3 #amem… -