Giro di Sicilia 2022 | svelato il percorso | quattro tappe dal 12 al 15 aprile | si parte da Milazzo

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Torna ildie lo fa in grande stile. L’edizioneritrova la sua naturale collocazione primaverile dopo il posticipo, lo scorso anno, in autunno, e si correrà dal 12 al 15per le consuete. La corsa, organizzata da RCS, presenterà diversi corridori di alto livello al via (lo scorso anno presenti Froome, Nibali e Valverde), ecco dunque ildelle frazioni di questa edizione. Prima tappa daa Bagheria, seconda tappa da Palma di Montechiaro a Caltanissetta, terza tappa da Realmonte a Piazza Armerina e quarta tappa da Ragalna a Etna – Piano Provenzana. Il governatoreno, Nello Musumeci, ha accolto con entusiasmo la nuova edizione: “Con ildi ...

Advertising

sportface2016 : #GirodiSicilia, svelato il percorso 2022: quattro tappe dal 12 al 15 aprile - blogsicilia : #notizie #sicilia Il Giro di Sicilia 2022 prende forma, sarà l’antipasto del Giro d’Italia - - MDiretta : Ciclismo, presentato Il Giro di Sicilia 2022, 'antipasto' del Giro d’Italia, si parte da Milazzo Sono state present… - pajarracok : RT @ammattipyoraily: GIRO DI SICILIA (April 12-15) | #IlGirodiSicilia - stefbikers : Giro di Sicilia 2022 #IlGiroDiSicilia @ilgirodisicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Giro Sicilia

'Con ildie ild'Italia - ha affermato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci - la prossima primavera sarà la stagione del grande ciclismo per la nostra Isola. Dopo ...... ai valori di accelerazione laterale e ai tempi sul. Chiamati a provare la nuova Audi RS3 ci siamo diretti sul leggendario tracciato della Targa Florio, in. Immersi nel verde di ...Palagonia (CT): in giro con droga e pistola: arrestato - 18/02/2022 Catania ... superato picco ondata Omicron in Germania - 18/02/2022 Sicilia: conclusione della campagna europea “Truck & Bus” - 18/02 ...20Il Giro di Sicilia 2022 prende forma, sarà l’antipasto del Giro d’Italia 15:20Dalla grande cucina del Quirinale il risotto alle erbe aromatiche 15:15Disastro ai Rotoli, mille bare a deposito, ...