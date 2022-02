Ennio di Tornatore, nel docufilm su Morricone un lungo cammino attraverso il tempo e nella musica (Di venerdì 18 febbraio 2022) di Erika Basile Il battito di un metronomo a scandire il tempo della musica e dei ricordi. Comincia così la lunga e meravigliosa immersione nel mondo di Ennio. I 150 minuti del docufilm di Giuseppe Tornatore inducono in uno stato di ebbrezza, che avvolge lo spettatore in una vertigine di emozioni e suggestioni profonde. È inesprimibile l’effetto domino che il sapiente intreccio di musica, immagini e parole riescono a provocare. Una sorta di viaggio sulle montagne russe della nostra vita. Un viaggio intimo e collettivo. Non è facile dipanare la matassa di sensazioni che continuano a essere metabolizzate a lungo, dopo aver abbandonato il buio della sala. La musica si ascolta, non si spiega. Il film è così armonicamente sincronizzato che potrebbe, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 18 febbraio 2022) di Erika Basile Il battito di un metronomo a scandire ildellae dei ricordi. Comincia così la lunga e meravigliosa immersione nel mondo di. I 150 minuti deldi Giuseppeinducono in uno stato di ebbrezza, che avvolge lo spettatore in una vertigine di emozioni e suggestioni profonde. È inesprimibile l’effetto domino che il sapiente intreccio di, immagini e parole riescono a provocare. Una sorta di viaggio sulle montagne russe della nostra vita. Un viaggio intimo e collettivo. Non è facile dipanare la matassa di sensazioni che continuano a essere metabolizzate a, dopo aver abbandonato il buio della sala. Lasi ascolta, non si spiega. Il film è così armonicamente sincronizzato che potrebbe, ...

